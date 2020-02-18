Диетолог раскрыла секреты приготовления низкокалорийных блинов на Масленицу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 рассказала, как приготовить блины на Масленицу, которые не навредят фигуре. Однако, по мнению эксперта, даже низкокалорийным лакомством не стоит злоупотреблять.

"Одного-двух блинчиков будет вполне достаточно. Это не просто как перекус или десерт, это как полноценное блюдо", – пояснила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что калорийность блинов можно уменьшить за счет основы: "Делать их не на молоке, не на сливках, а на минеральной воде, нежирном кефире, даже можно делать на пиве, поскольку алкоголь от термической обработки улетучивается, но это такие блины, которые мы хотим есть с рыбой, овощами", – порекомендовала она.





Елена Соломатина врач-диетолог Муку следует использовать цельнозерновую либо гречневую. Из нее, конечно, не получится кружевных блинчиков. Если хотите получить более пышные, то можно добавлять обычную муку.

Кроме того, диетолог посоветовала выпекать блины на хорошо раскаленной сковородке без масла либо смазать только сначала.

Особое внимание, по словам Соломатиной, следует уделить начинке. "Для меньшей калорийности лучше использовать овощные начинки: капусту, морковь, также можно добавить грибы или фрукты, например яблоки. Можно использовать различную рыбу", – заключила собеседница Москвы 24.

В этом году масленичная неделя длится с 24 февраля по 1 марта. В этот период стартует фестиваль "Московская Масленица", который разместится на Манежной площади, Ореховом бульваре, Матвеевской улице и в других частях города. Гостям фестиваля предложат пройти в бревенчатую деревню и портовый городок, увидеть загруженный сувенирами и сладостями поезд. Кроме того, на площадках будут установлены арт-объекты высотой до 9 метров.

Подготовка к фестивалю "Московская Масленица" продолжается



Соболева Илона