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Культура

09:26

Лучный тир и русские богатыри: как на ВДНХ отметят День защитника Отечества

город праздники досуг культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На территории ВДНХ организуют празднование Дня защитника Отечества. Эта площадка будет одной из самых масштабных в столице.

Организаторы предусмотрели для гостей несколько зон. Развлекательные представления, мастер-классы и конкурсы будут проводить у арки Главного входа, перед "Москвариумом", в центре славянской письменности "Слово", парке "Россия – моя история" и в павильоне "Рабочий и колхозница".

"В честь праздника 22 и 23 февраля на ВДНХ пройдут концерты, спектакли, лекции и экскурсии. Программа получила название "Защитник Отечества сквозь века", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам представителя мэрии, на праздничных площадках расскажут о снаряжении военнослужащих в разные эпохи, представят устройство старинной оружейной кузницы и покажут мастер-классы исторических реконструкторов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы посетить праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Различные программы подготовили в городских парках, а кинотеатры сети "Москино" бесплатно покажут фильмы о войне.

Кроме того, в столице запустят праздничный салют. Планируется совершить 30 залпов на 16 площадках по Москве.

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