Собянин пригласил горожан на мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин пригласил москвичей на праздничные мероприятия, которые пройдут в столице в честь Дня защитника Отечества.

"Посмотрите программу московских парков на 23 Февраля. Будут концерты, эстафеты, исторические реконструкции, экскурсии, фильмы в "Москино" – многое бесплатно", – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества можно отметить в Парке Горького, Воронцовском парке, "Кузьминках", в саду имени Баумана и других местах отдыха. Посетить большинство праздничных мероприятий можно бесплатно.

Все желающие сразятся на деревянных мечах, освоят базовые элементы фристайла на коньках, увидят выступления цирковых артистов и примут участие в других мероприятиях. Отметить праздник можно будет в 17 парках столицы.

В честь Дня защитника Отечества с 16 столичных площадок запустят салюты. Залпы начнутся в 21:00 в Парке Победы и Ново-Переделкине (ЗАО), на территории Олимпийского комплекса "Лужники" (ЦАО), на площади между северными воротами ВВЦ и улице Сельскохозяйственной, в парке "Чермянка" на берегу пруда (СВАО).

Также салют запустят на территории городка имени Баумана в Измайловском парке (ВАО), в парке "Кузьминки" (ЮВАО), на набережной Москвы-реки (ЮАО), на территории спортивной площадки, юго-восточнее главного корпуса РУДН и в районе Южное Бутово (ЮЗАО).

В СЗАО салют можно будет увидеть в Митине и на территории Тушинского аэродрома, в САО – у дома 26 на улице Фестивальной, около скульптуры "Дружба континентов". Специальные площадки оборудованы в Зеленограде и городском округе Троицк.

Планируется запустить более 10 тысяч и свыше 70 видов фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат 30 залпов пушек ЗИС-3 времен ВОВ на Поклонной горе.

Ранее эксперты Гильдии маркетологов назвали вещи, которые чаще всего дарят мужчинам в День защитника Отечества.

По данным аналитиков, наиболее популярные подарки – это элементы одежды. К ним относятся рубашки, галстуки, а также трусы и носки, несмотря на частые шутки по этому поводу.

В топ-3 по частоте дарения входят средства для бритья и алкоголь – второе и третье места соответственно. Если рассматривать уже десятку самых востребованных товаров, то в списке можно найти подарочные сертификаты, игрушки для взрослых, гаджеты и даже романтический ужин.

