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Общество

19 февраля, 08:50

Названы самые популярные подарки на 23 Февраля

общество

Женщины готовы потратить на 23 Февраля не больше тысячи рублей

Эксперты Гильдии маркетологов назвали вещи, которые чаще всего дарят мужчинам на День защитника Отечества. Об этом сообщает RT.

По данным аналитиков, наиболее популярные подарки – это элементы одежды. К ним относятся рубашки, галстуки, а также трусы и носки, несмотря на частые шутки по этому поводу.

Маркетологи отметили, что в топ-3 по частоте дарения входят средства для бритья и алкоголь – второе и третье места соответственно. Если рассматривать уже десятку самых востребованных товаров, то в списке можно найти подарочные сертификаты, игрушки для взрослых, гаджеты и даже романтический ужин.

Маркетологи отдельно подсчитали среднюю стоимость подарка на 23 Февраля. Учитывая не самый важный статус праздника, большинство россиян приобретает товары и услуги в пределах от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в честь Дня защитника Отечества в Москве прогремит праздничный салют. Для этого в столице подготовили 16 площадок. Артиллерийские расчеты выпустят в небо более 10 тысяч залпов суммарно.

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