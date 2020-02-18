Синоптики рассказали о погоде в День защитника Отечества

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь, мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Москве в День защитника Отечества, 23 февраля. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, погоду в предстоящие выходные будет определять атлантический циклон. В вечерние и ночные часы в городе ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха в выходные будет около +2... +4 градусов.

Во вторник, 18 февраля, в столичном регионе был побит температурный рекорд 1949 года. Центральная метеостанция столицы на ВДНХ в 05:00 зафиксировала значение в +5 градусов.

Синоптики отмечают, что температурный рекорд также может быть побит 19 февраля. Предполагается, что столбики термометров могут показать до +6 градусов.

Тем временем в Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Предупреждение продлили до вечера среды. Ожидается, что ветер будет дуть со скоростью 12–17 метров в секунду.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов спрогнозировал окончание зимы в столичном регионе. По его словам, теплая погода в городе продлится до конца февраля, а в марте наступит уже настоящая календарная весна.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.

Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до плюс 5–6 градусов тепла.