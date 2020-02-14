Климатологи заявили об окончании зимы в Москве

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Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов спрогнозировал окончание зимы в столичном регионе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Думаю, зима уже закончилась и мы в какой-то степени переходим в весну, морозов, я думаю, уже не будет. Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода и уже все начинает таять", – заявил Семенов.

Климатолог добавил, что теплая погода в городе связана с североатлантическим колебанием. Он пояснил, что такая погода продолжится до конца февраля, а в марте наступит настоящая календарная весна.

Синоптики ранее отмечали, что сугробы в Москве могут растаять к началу календарной весны из-за потепления. С понедельника атлантический циклон начнет поставлять на русскую равнину порцию теплого воздуха. В дневные часы столбики термометров покажут до 5 градусов тепла.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.

Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до 5... 6 градусов тепла.

Тем временем нынешний январь, как подсчитали синоптики, оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.