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Москва 24

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Общество

13:25

Синоптики рассказали, когда в Москве растают сугробы

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сугробы в Москве могут растаять к началу календарной весны из-за потепления, сообщает портал "Метеоновости".

С понедельника атлантический циклон начнет поставлять на русскую равнину порцию теплого воздуха. В дневные часы потеплеет до +5 градусов.

В декабре снежный покров в городе составлял всего 1 сантиметр. К завершению января сугробы выросли до 11 сантиметров.

На сегодняшний день высота снежного покрова в Москве колеблется от 4 сантиметров в центре города до 10 сантиметров на окраинах.

В Московской области самые высокие сугробы на востоке – до 16 сантиметров, меньше всего снега на юге – до 5 сантиметров.

По прогнозам, в марте столбики термометров могут подняться до +6 градусов, по ночам возможны заморозки до -6.

Ранее желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы продлили до 23:00 субботы, 15 февраля.

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