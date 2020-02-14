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В Москве продлили повышенный уровень погодной опасности

Москвичей предупредили о гололедице
общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы продлен до 23:00 субботы, 15 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. Период предупреждения – до 23:00.

В пятницу, 14 февраля, в Москве сохранится облачная погода с прояснениями во второй половине дня. Возможен небольшой снег.

Температура в городе составит от 0 до +2 градусов, в Подмосковье – от 0 до +3. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 750 миллиметров ртутного столба. Это на 2-3 миллиметра выше нормы.

Ранее из-за гололедицы повышенный уровень погодной опасности продлили до 12:00 15 февраля.

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