Синоптики рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 14 февраля, в Москве сохранится облачная погода с прояснениями во второй половине дня. Возможен небольшой снег, сообщает центр погоды Фобос.

Температура в городе составит от 0 до +2 градусов, в Подмосковье – от 0 до +3. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 750 миллиметров ртутного столба. Это на 2-3 миллиметра выше нормы.

Резкие изменения погоды ожидаются в столичном регионе с понедельника, 17 февраля. Усилится ветер – до 8–13 метров в секунду, а температура поднимется до +5 градусов.

Причиной тому станет атлантический циклон, который приблизится к европейской части страны. В его эпицентре давление может упасть до 700 миллиметров ртутного столба.

Из-за гололедицы до 12:00 15 февраля продлен повышенный уровень погодной опасности.