Повышенный уровень погодной опасности продлили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен до субботы из-за гололедицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения – до 12:00 15 февраля", – говорится в сообщении.

В четверг в городе ожидаются небольшие осадки и гололедица. Температура воздуха составит 0... +2 градуса, по области – от -2 до +3 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

В выходные специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала очередные погодные аномалии. В ночь на субботу температура опустится до -5 градусов, а днем при переменной облачности воздух прогреется до +1... +2 градусов.

По словам синоптика, циклоны стали приметной чертой для нынешней зимы. Температура практически во все дни февраля наблюдается выше климатической нормы.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +6.

Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до +5... +6 градусов.

