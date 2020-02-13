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Температурные аномалии сохранятся в Москве в выходные

Температурные аномалии сохранятся в выходные
общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температурные аномалии сохранятся в столичном регионе в выходные. Об этом заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что в ночь на субботу температура опустится до -5 градусов, а днем при переменной облачности воздух прогреется до +1... +2 градусов.

"В целом погода будет довольно комфортная, потому что ветер будет стихать. В понедельник ожидаются осадки, будет наблюдаться снег в ночные часы и снег с дождем в дневные", – цитирует RT Позднякову.

По словам синоптика, циклоны стали приметной чертой для нынешней зимы. Температура практически во все дни февраля наблюдается выше климатической нормы.

В четверг, 13 февраля, в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение продлится до 11:00 пятницы, 14 февраля.

Днем в регионе ожидается небольшой снег и до 3 градусов мороза. Ветер юго-западный скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +6.

Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до +5... +6 градусов.

"Утро": высокая влажность ожидается в столице 13 февраля

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