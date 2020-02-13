Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В четверг, 13 февраля в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности. Как следует из данных на сайте Гидрометцентра, предупреждение продлится до 11.00 пятницы, 14 февраля.

Погода потенциально опасна из-за гололедицы. Днем в регионе ожидается небольшой снег и до 3 градусов мороза. Ветер юго-западный скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал "Метеоновости". Синоптики предупредили, что погода будет дискомфортной из-за выраженного дефицита кислорода в воздухе.

В центре погоды "Фобос" ранее сообщили, что атмосферное давление вернется к норме в пятницу, а в выходные будет повышенным. При этом в субботу и воскресенье станет достаточно тепло для капели.