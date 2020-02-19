ЦОДД предупредил о затруднениях на дорогах перед 23 Февраля и 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Затруднения на столичных дорогах прогнозируются перед Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Перед праздничными днями мы традиционно прогнозируем осложнение движения. Москвичи и гости столицы совершают больше поездок, ездят по магазинам, поздравляют друг друга, празднуют", – подтвердили в ЦОДД.
Представитель ведомства отметил, что 20 и 21 февраля загруженность дорог в пиковые часы может возрасти до 8 баллов. Наиболее вероятны пробки в центре города, а также у мест скопления людей.
"В пятницу (6 марта) перед 8 Марта можно ожидать роста загруженности до девяти баллов. Наибольшие затруднения ожидаются вблизи цветочных рынков, крупных торговых центров, а также в центральной части города", – подчеркнули в ЦОДД.
Там пояснили, что в сами праздничные дни на дорогах будет свободно. Исключение могут составить локальные заторы у торговых центров и прочих мест скопления людей.
"Стоит отметить, что пятница перед 8 Марта в 2019 года стала самым загруженным днем года. В связи с этим рекомендуем заранее планировать поездки, купить подарки заранее или воспользоваться городским транспортом, чтобы спрогнозировать время поездки", – резюмировал представитель ведомства.
Ранее в ГИБДД назвали самое частое нарушение водителей Москвы. Число таких правонарушений в прошлом году составило 14,5 миллиона.
В свою очередь, руководитель ЦОДД Михаил Кизлык считает, что в городе необходимо снизить допустимую скорость движения автотранспорта до 50 километров в час. Кроме того, центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил за увеличение штрафов нарушителям правил дорожного движения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: