ЦОДД предупредил о затруднениях на дорогах перед 23 Февраля и 8 Марта

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Затруднения на столичных дорогах прогнозируются перед Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Перед праздничными днями мы традиционно прогнозируем осложнение движения. Москвичи и гости столицы совершают больше поездок, ездят по магазинам, поздравляют друг друга, празднуют", – подтвердили в ЦОДД.

Представитель ведомства отметил, что 20 и 21 февраля загруженность дорог в пиковые часы может возрасти до 8 баллов. Наиболее вероятны пробки в центре города, а также у мест скопления людей.

"В пятницу (6 марта) перед 8 Марта можно ожидать роста загруженности до девяти баллов. Наибольшие затруднения ожидаются вблизи цветочных рынков, крупных торговых центров, а также в центральной части города", – подчеркнули в ЦОДД.

Там пояснили, что в сами праздничные дни на дорогах будет свободно. Исключение могут составить локальные заторы у торговых центров и прочих мест скопления людей.

"Стоит отметить, что пятница перед 8 Марта в 2019 года стала самым загруженным днем года. В связи с этим рекомендуем заранее планировать поездки, купить подарки заранее или воспользоваться городским транспортом, чтобы спрогнозировать время поездки", – резюмировал представитель ведомства.

Ранее в ГИБДД назвали самое частое нарушение водителей Москвы. Число таких правонарушений в прошлом году составило 14,5 миллиона.

В свою очередь, руководитель ЦОДД Михаил Кизлык считает, что в городе необходимо снизить допустимую скорость движения автотранспорта до 50 километров в час. Кроме того, центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил за увеличение штрафов нарушителям правил дорожного движения.