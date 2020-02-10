Глава ЦОДД поддержал идею увеличения штрафа за превышение скорости

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В городе необходимо снизить допустимую скорость движения автотранспорта до 50 километров в час, заявил руководитель ЦОДД Михаил Кизлык. Об этом сообщает Autonews.

"Россия до сих пор не решилась на снижение скоростного режима до 50 километров в час в черте города, хотя таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали в большинстве развитых стран мира. К тому же ненаказуемый порог превышения скорости в России существенно выше, чем за рубежом, – 20 километров в час", – отметил Кизлык.

По его словам, нужно всем улицам города присвоить свои индекс скорости. Глава ЦОДД подчеркнул, что главной задачей является не сбор штрафов, а безопасность на дорогах.

Замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян ранее сообщил, что увеличение штрафов за превышение максимально допустимой скорости нужно для повышения безопасности всех участников дорожного движения. Он пояснил, что есть фискальные нарушения, есть нарушения, которые влияют на безопасность. По его словам, "сложно представить водителя, который случайно превысил скорость на 60 километров в час".

