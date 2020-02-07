В ЦОДД сочли оправданным максимальный штраф за превышение скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Увеличение штрафов за превышение максимально допустимой скорости нужно для повышения безопасности всех участников дорожного движения, заявил замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.

"Мое личное мнение, что штраф в 5 тысяч рублей – это не "конская" мера. Есть фискальные нарушения, есть нарушения, которые влияют на безопасность людей. В данном случае такое превышение скорости преднамеренно. Сложно представить водителя, который случайно превысил скорость на 60 километров в час", – приводит слова Шахбазяна "Интерфакс-Москва".

Также он рассказал, что руководство транспортного комплекса столицы доносило свою позицию до федеральных органов власти о необходимости повышения штрафов за нарушение скоростного режима.

30 января Минюст РФ обнародовал проект нового КоАП. Его хотят ввести в действие с 1 января 2021 года. Регионы должны будут привести местный КоАП в соответствие с новым федеральным до 1 января 2022 года.

Документом сокращается число административных правонарушений. Не подлежат исполнению уже вынесенные решения о привлечении к административной ответственности за правонарушения, не включенные в новый вариант кодекса. Сокращается предельный срок назначения обязательных работ: 60 часов вместо 200.

Ужесточается наказание за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, попытку скрыться. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на год.

Могут быть введены оборотные штрафы за недолив топлива на заправках в размере 1% от выручки. А новая статья "Опасное вождение" предполагает штраф в 5 тысяч рублей.