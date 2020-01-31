Автоэксперт прокомментировал ужесточения наказаний для водителей в проекте нового КоАП

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Независимый автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал Москве 24 возможные ужесточения для водителей-нарушителей, которые прописаны в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

По его словам, в повышении штрафов за целый ряд нарушений ПДД нет ничего необычного.

"Суровость российского законодательства с лихвой окупается необязательностью его исполнения. Но штрафы должны расти сами собой в соответствии с экономической ситуацией в стране. Увеличение размера штрафов должно быть привязано к базовой ставке, например к прожиточному минимуму, и составлять какую-то долю от нее", – пояснил он.

При этом эксперт не считает верным вводить штраф за такое довольно субъективное понятие, как "опасное вождение".

"Вводить штраф в 5 тысяч рублей в наказание за действие, оценка обстоятельств которого носит существенно субъективный характер, выглядит крайне смешно. Потому что критерия того, обосновано или не обосновано перестроение водителя в потоке, нет. Также необоснованность резкого торможения тоже нужно доказать, а что делать, если у водителя приступ невралгии случился?" – отметил Попов.



Дмитрий Попов независимый автоэксперт Эта статья появилась с появлением в обществе таких персонажей, как Мара Багдасарян. Но для нее эти штрафы в 5 тысяч рублей ничто, она ими будет кидаться в сотрудников ГИБДД, а на деле пострадают водители, которые уверенно чувствуют себя в потоке, но, по субъективному мнению тех, кто будет оценивать их управление автомобилем, они будут считаться виновными.

Кроме того, по словам Попова, в мировой практике, в том числе в европейских странах, опасность вождения оценивается по-другому.

"Опасным считается водитель, который совершил нарушения в течение какого-то времени, например те, за которые у нас предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей. Поэтому статья в новом КоАП, которая говорит о том, что если водитель три раз за год совершил грубые нарушения ПДД, то лишается прав, более похожа на европейские, только нужно сжать чуть плотнее – не за год, а за месяц", – подчеркнул собеседник Москвы 24.



Дмитрий Попов независимый автоэксперт Что же касается выявленных этих систематических нарушений только сотрудниками ГИБДД, это у меня вызывает улыбку, потому что сейчас сотрудник ДПС – редкость на дороге.

Ранее Минюст РФ разместил проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В нем, в частности, говорится об ужесточении наказания для водителей, нарушивших правила дорожного движения. Если новый КоАП примут, то он должен начать действовать с 1 января 2021 года.

Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предусмотрен штраф – 3 тысячи рублей против сегодняшнего наказания в 500 рублей. Нарушителей, которые будут превышать скорость от 40 до 60 километров в час, ждет штраф в размере 4 тысяч рублей (сейчас – от тысячи до 1,5 тысячи рублей), более 60 километров в час – 5 тысяч рублей (сейчас – от 2 до 2,5 тысячи рублей). Либо водителя могут лишить прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторение данных нарушений (превышение более чем на 40 километров в час) на водителя наложат штраф в размере 10 тысяч рублей или лишат прав на один год. Кроме того, в новом КоАП появится наказание за "опасное вождение" – штраф в 5 тысяч рублей.

За отказ от медосвидетельствования также повысят штраф с 30 до 40 тысяч рублей с лишением прав на два-три года (на данный момент – на 1,5-2 года). А если водитель попался в нетрезвом виде за рулем, при этом в салоне находился несовершеннолетний ребенок (до 16 лет), то автомобилисту будет грозить лишение прав на 2-3 года и штраф в 50 тысяч рублей.

Также впервые предлагается штраф за повторное управление автомобилем с неправильной тонировкой – 3 тысячи рублей. Наказание за тонировку также планируют увеличить – штраф может вырасти с 500 до тысячи рублей. Кроме того, в новом кодексе впервые вводится наказание для тех, кто систематически грубо нарушает ПДД. Если водителя три раза и более наказывали, например, за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 километров в час, то его могут лишить прав на срок до полутора лет. Однако при этом накопительная система не будет учитывать нарушения, которые зафиксированы дорожными камерами.

Кроме того, водителей могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей. Водителей, которые скручивали пробег, предлагается наказывать штрафом в 300 тысяч рублей, а юридических лиц – в 1 миллион рублей. В Госдуме также допускают и более суровое наказание – вплоть до уголовного.