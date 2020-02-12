В ГИБДД назвали игнорируемое водителями Москвы правило

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В 2019 году в Москве чаще всего нарушали скоростной режим. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции,

Число таких правонарушений составило 14,5 миллиона. Всего в минувшем году было выявлено 27,9 миллиона административных правонарушений.

При этом в ГИБДД указали, что число зарегистрированных случаев превышения скорости сократилось. В 2018 год эта цифра составила более 15,9 миллиона.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) ранее выступил за увеличение штрафов нарушителям правил дорожного движения.

Руководитель ЦОДД Михаил Кизлык считает, что в городе необходимо снизить допустимую скорость движения автотранспорта до 50 километров в час.