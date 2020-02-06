Автоэксперт прокомментировал инициативу наказывать за несообщение о нарушениях ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Москвой 24 прокомментировал инициативу депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова начать штрафовать за то, что они не сообщили о нарушении ПДД другими участниками движения. Попов предложение не поддержал.

"Желание депутатов сделать фото с мобильного устройства фактом регистрирования нарушения ПДД невозможно, потому что квалификация людей, которые сидят за рулем, находятся на дороге, не соответствует квалификации лиц, уполномоченных государством для выявления фактов административных правонарушений. Чтобы такое сообщение носило какой-то законный характер, то для этого необходимо весь Административный кодекс перелопатить", – заявил автоэксперт.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Вопрос в квалификации людей, которые сообщают о самих фактах нарушений. Имеем шанс получить 15 тысяч сообщений, которые не являются нарушением правил дорожного движения. Это связано с тем, что водители не то что не знают правил, но и просто заблуждаются, придумывают их. Больше половины сообщений будут ложными. Тогда давайте предложим еще и ответственность за ложный донос, чтобы человек задумался перед тем, как сообщать.

Автоэксперт добавил, что фото- и видеофиксация тоже не всегда эффективна, поскольку некоторые нарушения зафиксировать невозможно.

"Есть много проблем с логикой фиксации. Количество камер, конечно, должно увеличиваться, но их нужно ставить на аварийно-опасных участках, которые однозначно идентифицируются техникой", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что жителей России могут начать штрафовать в случаях, если они не сообщили о нарушении ПДД другими участниками движения. С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

В обращении на имя руководителя ГИБДД Михаила Черникова он указал, что меры по предотвращению травматизма на дорогах недостаточно успешны, а сами автовладельцы не проявляют взаимовыручку.

"В данной связи прошу Вас оценить идею о введении в КоАП статей, предусматривающих наказание за несообщение полиции участниками дорожного движения фактов нарушения ПДД, которые влекут за собой вред здоровью людей и потенциальное провоцирование дорожных аварий", – указано в обращении.

По словам Петрова, те, кто не сообщает о нарушениях на дороге, фактически становятся соучастниками преступления. Депутат мотивировал свою идею стремлением к развитию гражданской сознательности.



Соболева Илона