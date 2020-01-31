Автоэксперты раскритиковали ужесточение наказаний для водителей в проекте нового КоАП

Миниюст РФ опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Согласно документу, за отказ от медосвидетельствования, например, придется заплатить 40 тысяч рублей, а за превышение скорости – от трех тысяч. Предполагается, что новый КоАП вступит в силу с 1 января 2021 года. Разбираемся, как перемены скажутся на автомобилистах и поспособствуют ли улучшению ситуации на дорогах.

Нарушителям придется раскошелиться

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В проекте нового КоАП содержится множество нововведений. Так, например, превышение скорости влетит автовладельцам в копеечку. За превышение на 20–40 километров в час придется заплатить три тысячи рублей (сейчас – 500 рублей), на 40–60 километров в час – четыре, вместо 1,5 тысячи. За превышение скорости более чем на 60 километров в час можно будет лишиться пяти тысяч рублей или же прав до шести месяцев. А наказание за повторное нарушение скоростного режима на 40–60 километров в час или более будет караться штрафом в размере 10 тысяч рублей. Или, как вариант, лишением прав на год. Кроме того, в новом КоАП появится наказание за "опасное вождение" – штраф – пять тысяч рублей.

Вождение в нетрезвом виде тоже предлагается наказывать жестче, чем раньше. За отказ от медосвидетельствования автомобилисту будет грозить штраф 40 тысяч рублей (в настоящий момент – 30 тысяч) и лишение прав на 2-3 года (на данный момент – 1,5-2 года). Также, согласно проекту КоАП, вводится новый состав правонарушения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения при условии, что в машине находится ребенок в возрасте до 16 лет, водителю будет грозить штраф 50 тысяч и лишение прав на срок 2-3 года.

Кроме того, вводится залог за автомобиль. Если водитель был задержан в нетрезвом состоянии, то машину отправят на штрафстоянку. Забрать ее оттуда можно будет, только заплатив 30 тысяч рублей. При этом сумма будет учтена судом при назначении наказания. Поскольку штраф за езду в нетрезвом виде равен 30 тысячам, то оплачивать его уже не придется, так как за машину предварительно заплатили залог.

Также, согласно новому кодексу, у судов появится возможность наказывать автомобилистов за опьянение, вызванное не только наркотиками или алкоголем, но и иными опьяняющими веществами. Вводится запрет и на употребление "новых потенциально опасных психоактивных веществ", однако что подразумевает это понятие в новом КоАП не расшифровывается.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Любителям возить детей в салоне без автокресел тоже придется несладко: штраф за такое нарушение вырастет с трех до пяти тысяч рублей.

Предлагается также ввести наказание за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой. За такое правонарушение придется заплатить три тысячи рублей.

Кроме того, для тех водителей, которые систематически нарушают ПДД, тоже предусмотрены ужесточенные меры: если автомобилиста три и более раз наказывали за превышение скорости на 60 километров в час, то его могут лишить прав на срок до полутора лет. Уточняется, что при этом накопительная система не будет учитывать нарушения, зафиксированные дорожными камерами.

Автомобилистов ждет также санкция за "невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан". Она будет состоять из лишения прав на срок 2-3 года или штрафа в 40 тысяч (сейчас применяется штраф в 500–800 рублей).

Помимо прочего, согласно новому КоАП, можно остаться без машины, она конфискуется в пользу государства, если автомобилист, ранее уже наказанный за нарушение ПДД, совершил аварию с жертвами на чужом транспортном средстве, в результате чего было возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ.

Автомобильные репрессии?

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал Москве 24 возможные ужесточения для водителей-нарушителей, прописанные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. По мнению эксперта, меры не помогут в корне изменить ситуацию на российских дорогах.

"Есть злостные нарушители, которые не обращают внимания на сумму штрафов. Лихачи либо не платят, либо им все равно. Может один процент появится, который не будет нарушать ввиду экономического положения, но вряд ли. Глобально это не повлияет", – считает Хайцеэр.

Тем не менее специалист не списывает со счетов эффективность ряда нововведений. Например, Хайцеэр поддержал повышение штрафов за езду в нетрезвом состоянии. "С пьянством всегда надо бороться жестко", – отметил собеседник Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При этом, по его мнению, для борьбы с нарушениями ПДД необходим комплекс мер.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Нужно действовать комплексно и параллельно. Например, сделали правильную разметку, сделали предупреждающие знаки, камеры установили в опасных участках, а не только в безопасных. Повысить штрафы всегда легче, чем создать условия или воспитывать людей.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с Москвой 24 добавил, что в повышении штрафов за целый ряд нарушений ПДД нет ничего необычного.

"Суровость российского законодательства с лихвой окупается необязательностью его исполнения. Но штрафы должны расти сами собой в соответствии с экономической ситуацией в стране. Увеличение размера штрафов должно быть привязано к базовой ставке, например к прожиточному минимуму, и составлять какую-то долю от нее", – сказал Попов.

А вот ввести штраф за субъективное, по мнению эксперта, понятие "опасное движение", решение странное. По словам Попова, наказание за действие, оценка обстоятельств которого необъективна, "выглядит смешно".





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Нет критерия того, обосновано или не обосновано перестроение водителя в потоке. Также необоснованность резкого торможения тоже нужно доказать, а что делать, если у водителя приступ невралгии случился?

Попов отметил, что в европейских странах опасность вождения оценивается иначе.

"Опасным считается водитель, который совершал нарушения в течение какого-то времени, например те, за которые у нас предусмотрен штраф в пять тысяч рублей. Поэтому статья в новом КоАП, которая говорит о том, что если водитель три раз за год совершил грубые нарушения ПДД, то лишается прав, более похожа на европейские, только нужно сжать чуть плотнее – не за год, а за месяц", – заключил собеседник Москвы 24.



Соболева Илона, Ефимова Мария