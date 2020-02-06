Санкции за несообщение о нарушениях ПДД могут ввести в России

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Жителей России могут начать штрафовать в случаях, если они не сообщили о нарушении ПДД другими участниками движения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на обращение депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова.

В обращении на имя руководителя ГИБДД Михаила Черникова он указал, что меры по предотвращению травматизма на дорогах недостаточно успешны, а сами автовладельцы не проявляют взаимовыручку.

"В данной связи прошу Вас оценить идею о введении в КоАП статей, предусматривающих наказание за несообщение полиции участниками дорожного движения фактов нарушения ПДД, влекущего за собой вред здоровью людей и потенциальное провоцирование дорожных аварий", – указано в обращении.

По словам Петрова, те, кто не сообщает о нарушениях на дороге, фактически становятся соучастниками преступления. Депутат мотивировал свою идею стремлением к развитию гражданской сознательности.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы за неправомерное использование шипованной резины. Под неправомерным в данном случае подразумевают ее применение вне осенне-зимнего сезона.

