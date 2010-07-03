ЦОДД предупредил об осложнении дорожной обстановки в преддверии Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об осложнении дорожной обстановки в столице в преддверии Нового года. При этом основной прирост автомобилей ожидается из Подмосковья. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ЦОДД.

Там подчеркнули, что традиционный рост числа поездок связан с предновогодним ажиотажем. Пик загруженности ожидается в последние две недели декабря. К утренним и вечерним пробкам добавятся шести-семибалльные дневные заторы.

"В среднем ожидается увеличение количества автомобилей, приезжающих из-за МКАД более чем на 50 тысяч. В пиковые дни ожидаем еще большее увеличение количества автомобилей на дорогах – до 150 тысяч дополнительных авто. Это связано с увеличением курьерских доставок и повышением активности москвичей (подарки, гости)", – объяснили в ЦОДД.

В пресс-службе отметили, что в вечерние часы пик дороги будут загружены до 8-9 баллов. Этому могут поспособствовать неблагоприятные погодные условия, такие как сильные снегопады. В связи с этим в ЦОДД рекомендовали в последние две недели декабря по возможности пользоваться городским общественным транспортом.

"Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы – после 21:00. <...> По прогнозам, основной пик загруженности придется на 23-29 декабря. Количество автомобилей пойдет на спад уже с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений", – заявили в пресс-службе.

Добавляется, что на загруженность дорог могут оказать влияние перекрытия движения в центре города. Ограничения будут связаны с обеспечением безопасности детей, которые приедут в Москву на новогодние праздничные мероприятия.

Ранее в ЦОДД рассказали, откуда больше всего приезжают в Москву на личных автомобилях. Об этом сообщалось на официальной странице учреждения в Twitter.