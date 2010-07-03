Москвичам посоветовали в час пик ехать на метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Центре организации дорожного движения предложили столичным водителям в вечерний час пик пересесть на метро.

Там отметили, что вечером на дорогах будет сложно, а на метро или электричке можно добраться быстро и безопасно.

В пятницу и выходные синоптики обещают мокрый снег, метель и гололедицу, а местами даже град. Ветер – до 17 метров в секунду, добавили в ЦОДД.

Автовладельцам рекомендовали быть осторожнее и держать дистанцию. Парковку лучше выбирать подальше от рекламных щитов и заборов.

Сегодня в вечерний час пик лучше ехать на @MoscowMetro, #МЦК или @moscow_mcd. На дорогах будет сложно, а на метро или электричке - может, не так удобно, но быстро и безопасно. Тот день, когда полчаса в тесноте лучше, чем 1,5 часа в пробке. — ЦОДД (@gucodd) December 6, 2019



В выходные сохранится вероятность ледяных дождей. Из-за того, что температура будет колебаться около нулевой отметки, возможно возникновение гололедицы.

Из-за ветра до вечера 7 декабря в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения – с 21:00 5 декабря до 21:00 7 декабря.