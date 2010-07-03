Вероятность ледяных дождей в Москве сохранится в выходные

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице сохранится вероятность ледяных дождей в субботу и воскресенье, а также в начале следующей недели, сообщает центр погоды "Фобос".

Отмечается, что в европейской части России потепление будет продолжительным.

"Причем завтра-послезавтра термометры будут показывать плюс 3–4, что примерно на семь градусов выше нормы. В субботу, воскресенье и понедельник в мегаполисе станет чуть прохладнее, но снова возможны осадки. Из-за того что температура будет колебаться около нулевой отметки, опять повысится вероятность возникновения ледяных дождей и гололедицы", – говорится в сообщении.

Кроме того, до вечера 7 декабря в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого ветра.

Накануне на столицу обрушилась метель. Из-за непогоды видимость на дорогах упала до 2–3 километров, а тормозной путь увеличился в 4 раза.

На улицы города вышли свыше 5,5 тысячи единиц техники для устранения последствий снегопада. Кроме того, в уборке снега были задействованы 3 тысячи человек. Непростая погодная обстановка осложнила ситуацию на московских дорогах. В ГИБДД призывали столичных автомобилистов быть вежливыми друг к другу и соблюдать скоростной режим.

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это первая в зимнем сезоне метель.

