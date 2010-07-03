Водителей попросили быть вежливыми друг к другу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

ГИБДД призывала столичных автомобилистов быть быть вежливыми друг к другу и соблюдать скоростной режим в связи с ухудшением погоды.

В условиях начавшегося в Москве выпадения осадков в виде снега и образования снежного покрова на проезжих частях города, мы призываем водителей транспорта к бдительности. Просим соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и быть вежливыми друг к другу — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) December 4, 2019



Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столичном регионе и в ночные часы. По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 5 декабря, в Москве могут пройти ледяные дожди.

"Потепление начнется в ночь на четверг, и в этот период в столице тоже возможны ледяные дожди. А затем температура уйдет в плюс и в последующие дни повысится до плюс 1– плюс 3 градусов", – говорится в сообщении центра.

В среду вечером, 4 декабря, на столицу обрушилась метель. По прогнозам, снежный покров в городе вырастет до 6 сантиметров. Из-за непогоды, видимость на дорогах упала до 2-3 километров, а тормозной путь увеличился в 4 раза.

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это первая в зимнем сезоне метель. Он отметил, что пушистый снег будет идти всю ночь, и к утру четверга высота снежного покрова достигнет 3-4 сантиметров.

В четверг днем прогнозируется потепление, осадки перейдут в фазу мокрого снега и дождя. Температура составит +1... +3 градуса, снег начнет таять.

В Центре организации дорожного движения ранее рекомендовали автовладельцам по возможности пересесть на городской транспорт. К вечеру среды заторы в мегаполисе достигли 9 баллов.

Заторы фиксировали в центре города, на внешней и внутренней сторонах МКАД, ТТК, Садовом кольце и основных магистралях по направлению в область.