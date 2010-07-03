Автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

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Автомобилистам рекомендовали пользоваться городским транспортом 4 декабря из-за прогнозируемой метели. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Синоптики прогнозируют 4 декабря метель с порывами ветра до 17 метров в секунду и гололедицу, что может негативно сказаться на дорожной ситуации. Из-за непогоды число мелких аварий может увеличиться, предупредили в ЦОДД.

Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном автомобиле. Если все-таки необходимо совершить поездку на транспорте, то в подобных условиях автовладельцам рекомендуется соблюдать дистанцию на дороге и избегать резких перестроений.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в среду в городе может выпасть около двух сантиметров снега.

Из-за снега на тротуарах и дорогах будет довольно скользко. Порывы ветра достигнут 5–10 метров в секунду. В Гидрометцентре на среду объявили желтый уровень погодной опасности.

