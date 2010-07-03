Затяжная оттепель придет в столицу в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель придет в столичный регион в четверг, 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик рассказал, что температура в городе может повыситься до +2... +4 градусов. Такие положительные значения сохранятся до конца нынешней недели. Оттепель принесет в город и теплые ночи: температура воздуха будет в районе 0 градусов.

В пятницу воздух в городе прогреется максимум до +3 градусов, в субботу, воскресенье и понедельник – до +4 градусов.

Ранее Вильфанд прогнозировал предстоящей зимой в 1,5 раза больше оттепелей, чем обычно. Метеоролог отмечал, что обычно зимой наблюдается 8–10 оттепелей, которые чаще всего встречаются в декабре.

По его словам, погода в декабре в Москве и области ожидается в среднем выше климатической нормы. Он пояснил, что, несмотря на климатические изменения в погоде, она будет нестабильной. По словам Вильфанда, неоднородность предполагает, что ожидаются как периоды потеплений, так и периоды похолоданий.

До этого метеорологи рассказали, что в новогоднюю ночь москвичей ждет морозная погода с небольшим снегом. Такие выводы они сделали на основе метеонаблюдений прошлых лет.

Согласно статистике почти 140-летних наблюдений за московской погодой, новогодняя ночь будет с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 13 градусов. Днем 1 января мороз сохранится и будет минус 3–8 градусов.

