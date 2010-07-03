В среду в Москве выпадет около двух сантиметров снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 4 декабря, в Москве может выпасть около двух сантиметров снега, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, снег начнется в утренние часы. Из-за снега на тротуарах и дорогах будет довольно скользко, но гололедицы не ожидается. Порывы ветра достигнут 5–10 метров в секунду.

В вечерние часы во вторник температура воздуха составит -3... -5 градусов. Днем температура будет постепенно повышаться и в вечерние часы составит 0... +2 градуса.

Ранее Гидрометцентр объявил на среду в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за ветра.

Из-за снегопада специалисты ЦОДД призвали москвичей пользоваться метро вместо личного автотранспорта. Автомобилистам рекомендуют пользоваться системой подземного общественного транспорта.