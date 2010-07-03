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09:27

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Москвичей призвали пользоваться метро из-за снегопада и гололеда

Москвичей предупредили о "радостях" зимней жизни
общество погода город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали москвичам пользоваться метро вместо личного автотранспорта из-за снегопада и гололеда. Об этом сообщается в Twitter Центра.

"В Москве сегодня и снегопад, и гололед. Все "радости" зимней жизни, от которых автомобилисты и пешеходы успели отвыкнуть. С утра много мелких ДТП, а вечером движение будет осложнено", – описали ситуацию в столице специалисты организации.

По мнению экспертов, в такую погоду, которая установилась в Москве, быстрее и безопаснее воспользоваться системой подземного общественного транспорта.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что образовавшийся в ночь с понедельника на вторник снежный покров сохранится в столице до четверга. Специалист уточнил, что в столице выпало примерно два миллиметра осадков.

Метеорологи ранее подсчитали, что минувший ноябрь 2019 года стал одним из 15 самых теплых в Москве за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

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