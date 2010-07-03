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Москва 24

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Общество

13:27

Москвичей предупредили о затяжной метели

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности с утра 4 декабря до утра 6 декабря из-за гололедицы, метели и ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Ветер порывистый. Период предупреждения – с 9:00 4 декабря до 9:00 6 декабря. Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения – до 9:00 6 декабря", – говорится в сообщении.

Также, по прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидается метель. Предупреждение будет действовать до 21:00 4 декабря.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что образовавшийся в ночь с понедельника на вторник снежный покров сохранится в столице до четверга. Специалист уточнил, что в столице выпало примерно два миллиметра осадков.

Из-за снегопада специалисты ЦОДД призвали москвичей пользоваться метро вместо личного автотранспорта. Сообщалось, что с утра много мелких ДТП, а вечером прогнозируется осложнение движения. Эксперты отмечают, что в такую погоду быстрее и безопаснее воспользоваться системой подземного общественного транспорта.

Метеорологи ранее подсчитали, что минувший ноябрь 2019 года стал одним из 15 самых теплых в Москве за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

"Утро": мокрый снег ожидается в столице 3 декабря

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