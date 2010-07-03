Москвичам рассказали о погоде в декабре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в декабре в Москве и области ожидается в среднем выше климатической нормы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Декабрь ожидается в центре европейской территории России и в Москве в частности выше нормы. Даже не "около и выше нормы", а просто "выше нормы", – сказал метеоролог.

Он пояснил, что, несмотря на климатические изменения в погоде, она будет нестабильной. По словам Вильфанда, неоднородность предполагает, что ожидаются как периоды потеплений, так и периоды похолоданий.

Ранее синоптик отметил, что резкие температурные скачки будут характерны для всего декабря. Экстремальные морозы в начале недели придут в Красноярский край. Температура в регионе будет на 12–15 градусов ниже нормы. Во вторник температура опустится до минус 48 градусов, однако к концу недели ожидается значительное потепление.

На юге Западной Сибири, в Новосибирске, Барнауле и Омске температура будет около нормы – минус 15 градусов – ночью, днем – около минус 10. К выходным минимальная температура будет около 0 градусов, а дневные температуры будут положительными.

До этого метеорологи рассказали, что в новогоднюю ночь москвичей ждет морозная погода с небольшим снегом. Такие выводы они сделали на основе метеонаблюдений прошлых лет.

Согласно статистике почти 140-летних наблюдений за московской погодой, новогодняя ночь будет с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 13 градусов. Днем 1 января мороз сохранится и будет минус 3–8 градусов.

