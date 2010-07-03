Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Резкие температурные скачки будут характерны для всего декабря. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Экстремальные морозы в начале недели придут в Красноярский край. Температура в регионе будет на 12-15 градусов ниже нормы. Во вторник температура опустится до минус 48 градусов, однако к концу недели ожидается значительное потепление.

На юге Западной Сибири, в Новосибирске, Барнауле и Омске температура будет около нормы – минус 15 градусов ночью, днем около минус 10. К выходным минимальная температура будет около 0 градусов, а дневные температуры будут положительными.

Ранее синоптики рассказали, что в новогоднюю ночь москвичей ждет морозная погода с небольшим снегом. Такие выводы они сделали на основе метеонаблюдений прошлых лет.

Согласно статистике почти 140-летних наблюдений за московской погодой, новогодняя ночь будет с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 13 градусов. Днем 1 января мороз сохранится и будет минус 3-8 градусов.