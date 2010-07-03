Москвичей предупредили о ледяном дожде в ночь на четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в ночь на четверг, 5 декабря, могут пройти ледяные дожди, сообщает центр погоды "Фобос".

Как отмечают синоптики, пока столичный регион находится во власти зимы.

"Но вглубь Евразии уже прорывается новый вихрь, и он повлияет на погоду совсем по-другому. Вторжение вихря приведет к мощному потеплению. Одним из первых тепло встретит Санкт-Петербург", – говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, в российской столице холодная погода задержится, ожидается небольшой снег, температура воздуха составит около минус 1 градуса.

"Потепление начнется в ночь на четверг, и в этот период в столице тоже возможны ледяные дожди. А затем температура уйдет в плюс и в последующие дни повысится до плюс 1– плюс 3 градусов", – говорится в сообщении центра.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", что декабрь в этом году будет теплее обычного.

По его словам, в Москве зима только еще не устоялась.

"Земля чуть-чуть припорошена уже снегом, пока он небольшой – сантиметр-два. Но это в городе, за городом снег уже заметен, он радует глаз. Понятно, что при таком снеге снеговика не слепишь и на санках не прокатишься", – отметил Вильфанд.

Он рассказал, что в четверг ожидается оттепель и до конца недели температура днем будет выше нуля.

4 декабря специалисты ЦОДД рекомендовали автомобилистам пользоваться городским транспортом из-за прогнозируемой метели. Если все-таки необходимо совершить поездку на транспорте, то в подобных условиях автовладельцам рекомендуется соблюдать дистанцию на дороге и избегать резких перестроений.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в среду в городе может выпасть около двух сантиметров снега.

Из-за снега на тротуарах и дорогах будет довольно скользко. Порывы ветра достигнут 5–10 метров в секунду. В Гидрометцентре на среду объявили желтый уровень погодной опасности.

