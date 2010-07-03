Москвичей предупредили о ледяном дожде в ночь на четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в ночь на четверг, 5 декабря, могут пройти ледяные дожди, сообщает центр погоды "Фобос".
Как отмечают синоптики, пока столичный регион находится во власти зимы.
"Но вглубь Евразии уже прорывается новый вихрь, и он повлияет на погоду совсем по-другому. Вторжение вихря приведет к мощному потеплению. Одним из первых тепло встретит Санкт-Петербург", – говорится в сообщении.
По прогнозам метеорологов, в российской столице холодная погода задержится, ожидается небольшой снег, температура воздуха составит около минус 1 градуса.
"Потепление начнется в ночь на четверг, и в этот период в столице тоже возможны ледяные дожди. А затем температура уйдет в плюс и в последующие дни повысится до плюс 1– плюс 3 градусов", – говорится в сообщении центра.
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", что декабрь в этом году будет теплее обычного.
По его словам, в Москве зима только еще не устоялась.
"Земля чуть-чуть припорошена уже снегом, пока он небольшой – сантиметр-два. Но это в городе, за городом снег уже заметен, он радует глаз. Понятно, что при таком снеге снеговика не слепишь и на санках не прокатишься", – отметил Вильфанд.
Он рассказал, что в четверг ожидается оттепель и до конца недели температура днем будет выше нуля.
4 декабря специалисты ЦОДД рекомендовали автомобилистам пользоваться городским транспортом из-за прогнозируемой метели. Если все-таки необходимо совершить поездку на транспорте, то в подобных условиях автовладельцам рекомендуется соблюдать дистанцию на дороге и избегать резких перестроений.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в среду в городе может выпасть около двух сантиметров снега.
Из-за снега на тротуарах и дорогах будет довольно скользко. Порывы ветра достигнут 5–10 метров в секунду. В Гидрометцентре на среду объявили желтый уровень погодной опасности.
Синоптики обещают снег и гололедицу в Москве
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: