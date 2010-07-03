Высота снежного покрова в Москве достигнет 6 сантиметров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота снежного покрова в столичном регионе достигнет 6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в Facebook.

По его словам, из-за сильного снега и метели видимость ухудшится до 2-3 километров, осложнится дорожная обстановка, тормозной путь увеличится в 4 раза.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в среду во второй половине дня. Вместе со снегом, переходящим в мокрый снег и метель, на дорогах образуется гололедица.

Трафик на дорогах столицы в вечернее время составил 9 баллов



Автовладельцам рекомендовали отложить поездки на более позднее время и по возможности пересесть на городской транспорт. К вечеру заторы в мегаполисе достигли 9 баллов.