В ЦОДД рассказали, откуда больше всего приезжают в Москву на автомобилях

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Больше всего в Москву приезжают автомобилисты из Московской области и Санкт-Петербурга, сообщается Центр организации дорожного движения в Twitter.
В топ-5 также вошли Тульская, Калужская и Владимирская области. Далее расположились Тверская, Нижегородская и Рязанская области, Краснодарский край, а также Смоленская и Ростовская области.
Ранее в ЦОДД сообщали, что больше всего водителей из Подмосковья въезжает в Москву по Ярославскому шоссе. Самое популярное время – с 6:00 до 7:00. Всего из Подмосковья в столицу каждый день въезжает около 700 тысяч автомобилей.