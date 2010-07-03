В ЦОДД рассказали, откуда больше всего приезжают в Москву на автомобилях

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Больше всего в Москву приезжают автомобилисты из Московской области и Санкт-Петербурга, сообщается Центр организации дорожного движения в Twitter.

В топ-5 также вошли Тульская, Калужская и Владимирская области. Далее расположились Тверская, Нижегородская и Рязанская области, Краснодарский край, а также Смоленская и Ростовская области.

Составили топ-10 автомобилистов из регионов, которые приезжают в столицу



Больше всего гостей, конечно, из #МО.

Следом идут Санкт-Петербург, Тульская, Калужская, Владимирская, Тверская, Нижегородская, Рязанская области, Краснодарский край, а также Смоленская и Ростовская области. pic.twitter.com/thQ0atXpaj — ЦОДД (@gucodd) December 6, 2019



Ранее в ЦОДД сообщали, что больше всего водителей из Подмосковья въезжает в Москву по Ярославскому шоссе. Самое популярное время – с 6:00 до 7:00. Всего из Подмосковья в столицу каждый день въезжает около 700 тысяч автомобилей.