Москвичей пригласили отметить День защитника Отечества в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День защитника Отечества можно отметить в Парке Горького, Воронцовском парке, "Кузьминках", в саду имени Баумана и других местах отдыха. Посетить большинство праздничных мероприятий можно бесплатно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все желающие сразятся на деревянных мечах, освоят базовые элементы фристайла на коньках, увидят выступления цирковых артистов и примут участие в других мероприятиях.

Отметить праздник можно будет в 17 парках.

В воскресенье в пяти парках взрослые и дети старше шести лет смогут бесплатно поиграть в лазертаг. Каждое сражение продлится около 10 минут.

В Воронцовском парке арену для игры обустроят в Итальянском саду. Поиграть там можно будет с 15:00 до 18:00. В Бабушкинском парке с 13:00 до 14:30 желающих сыграть в лазертаг ждут на танцплощадке. В ландшафтном парке "Митино" игру проведут на археологической площади с 16:30 до 18:00. Арену с надувными укрытиями подготовят на Фонтанной площади Таганского парка. Там в лазертаг можно будет поиграть с 13:00 до 17:00, а на центральной аллее Таганского парка с 13:00 до 15:00 можно будет пострелять в лазерном тире.

В парке "Сокольники" можно будет пострелять в лазерном тире, поразить мишени в очках виртуальной реальности, сыграть в настольный футбол и многое другое. Мероприятия пройдут на фестивальной площади с 14:00 до 18:00.

Бесплатный пневматический тир с 11:00 до 16:00 будет доступен в парке "Красная Пресня".

Окунуться в атмосферу Северной Европы времен викингов все желающие смогут в ландшафтном парке "Митино". 23 февраля на археологической площади клуб исторической реконструкции "Красный дракон" проведет интерактивную программу для детей и взрослых.

В День защитника Отечества гости Парка Горького смогут принять участие в бесплатных тематических экскурсиях.

В саду "Эрмитаж" праздник пройдет на катке. Там запланированы игры и эстафеты. Спортивные эстафеты для всей семьи пройдут на Северной площади в Измайловском парке. А в Перовском парке будут организованы потешные поединки.

Москвичи и гости города смогут сделать открытки и научиться декорировать армейские головные уборы в парке Победы.

Кроме того, в парках пройдут концерты и спектакли. С более подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на mos.ru.

В честь Дня защитника Отечества с 16 столичных площадок запустят салюты. Залпы начнутся в 21:00 в Парке Победы и Ново-Переделкине (ЗАО), на территории Олимпийского комплекса "Лужники" (ЦАО), на площади между северными воротами ВВЦ и улице Сельскохозяйственной, в парке "Чермянка" на берегу пруда (СВАО).

Также салют запустят на территории городка имени Баумана в Измайловском парке (ВАО), в парке "Кузьминки" (ЮВАО), на набережной Москвы-реки (ЮАО), на территории спортивной площадки, юго-восточнее главного корпуса РУДН и в районе Южное Бутово (ЮЗАО).

В СЗАО салют можно будет увидеть в Митине и на территории Тушинского аэродрома, в САО – у дома 26 на улице Фестивальной, около скульптуры "Дружба континентов". Специальные площадки оборудованы в Зеленограде и городском округе Троицк.

Планируется запустить более 10 тысяч и свыше 70 видов фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат 30 залпов пушек ЗИС-3 времен ВОВ на Поклонной горе.

Ранее эксперты Гильдии маркетологов назвали вещи, которые чаще всего дарят мужчинам в День защитника Отечества.

По данным аналитиков, наиболее популярные подарки – это элементы одежды. К ним относятся рубашки, галстуки, а также трусы и носки, несмотря на частые шутки по этому поводу.

Маркетологи отметили, что в топ-3 по частоте дарения входят средства для бритья и алкоголь – второе и третье места соответственно. Если рассматривать уже десятку самых востребованных товаров, то в списке можно найти подарочные сертификаты, игрушки для взрослых, гаджеты и даже романтический ужин.

