Москвичи в День гида смогут посетить 110 бесплатных экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с 21 по 23 февраля проведут более 110 бесплатных экскурсий. Мероприятия приурочены ко Дню гида, который отмечают 21 февраля. Программу экскурсий разработали столичный комитет по туризму и департамент культуры, Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсионные бюро и гиды-экскурсоводы. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Посетителей Музея Михаила Булгакова ждет познавательная прогулка по Патриаршим прудам. "Живую историю" парка в ходе пешеходной экскурсии узнают гости Парка Горького.
Экскурсионную программу из трех пешеходных маршрутов подготовили сотрудники Музея Москвы. Участников экскурсионных групп ждут рассказы о "ситцевой империи" Эмиля Цинделя и интересные факты о районе Хамовники.
Для гостей ВДНХ бесплатно проведут обзорные и тематические экскурсии по территории комплекса, в том числе в музее ВДНХ, центре "Космонавтика и авиация", павильоне "Космос", центре славянской письменности "Слово". Желающие смогут посетить "Городскую ферму".
Культурные объекты и музеи департамента культуры подготовили 40 познавательных маршрутов по столичным достопримечательностям. Так, участники экскурсий смогут попасть на территорию дворцов музея-заповедника "Царицыно" и посмотреть Большой дворец изнутри. В ходе экскурсии "Жизнь животных в зоопарке" москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с условиями обитания подопечных учреждения, а в Дарвиновском музее увидеть "Удивительный мир Земли".
Профессиональный праздник отметят и популярные экскурсионные бюро Москвы. Для туристов разработали программы "Москва глазами инженера", "Лучший город Земли", "Москва, которой нет", "Иди и смотри" и другие.
Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров предлагает записаться на экскурсии "Москва и иноземцы", "Ожерелье Китай-города", узнать историю железнодорожных вокзалов столицы, пройтись познавательными маршрутами по переулкам Арбата и Большой Пироговке.
Полный список экскурсий и график их проведения опубликованы на официальном сайте акции. Чтобы попасть на экскурсию, нужно будет зарегистрироваться.
16 февраля завершилась Московская музейная неделя. В рамках акции москвичи могли посетить 80 музеев и выставочных площадок, на которых был организован свободный вход в один из рабочих дней.
Продолжить культурный отдых можно будет и 23 февраля. Праздничную программу ко Дню защитника Отечества анонсировал Музей Победы. Для посетителей проведут бесплатные экскурсии по композиции, они смогут увидеть выставки художественных работ, посвященных Великой Отечественной войне. Для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, учащихся военных учебных заведений и кадетских классов вход в музей сделают свободным.
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