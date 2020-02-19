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Общество

19 февраля, 09:56

Экскурсию по уникальным особнякам проведут для победителей архитектурной викторины

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Победители архитектурной викторины на портале "Узнай Москву" попадут на экскурсию в закрытые особняки столицы. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дней исторического и культурного наследия, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что победителями викторины станут первые 1,6 тысячи человек, успешно прошедшие два этапа отбора. На первом участникам предстоит продемонстрировать знание истории и особенностей московских памятников архитектуры, на втором – предоставить фотографии некоторых из них.

Прошедшие отбор люди смогут попасть на экскурсию в один из 20 уникальных памятников архитектуры.

Ранее в столице стартовал прием заявок на конкурс рисунков "Наследие моего района". Он рассчитан на школьников возраста 7–15 лет и нацелен на то, чтобы увидеть свой район с другого ракурса. Юных художников также наградят экскурсией по закрытому в обычные дни памятнику архитектуры, грамотами и памятными призами.

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