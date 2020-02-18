Москвичи выберут форматы мероприятий для проекта Urban.ON

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" началось голосование, в котором горожане определят форматы мероприятий для Urban.ON, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, проект Urban.ON стартовал в "Доме на Брестской".

"Москвичи решат, в каком формате будут проходить ежемесячные встречи, на которых можно будет поговорить об истории, архитектуре и развитии столицы", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что участникам нужно будет выбрать, какие мероприятия войдут в программу проекта в этом году. Среди вариантов ответа – "Встреча с блогером и экспертом по истории архитектуры Москвы", "Встреча с автором блога об истории Москвы", "Лекция экоблогера о жизни в мегаполисе", "Панельная дискуссия с представителями интернет-сообществ, посвященных Москве", "Презентация работ фотографа, снимающего Москву", "Встреча с автором блога о путешествиях". Также можно предложить свой вариант ответа или передать право выбора специалистам.

"Дом на Брестской" – это конгрессно-выставочный центр ГБУ "Мосстройинформ", в котором проходят мероприятия, посвященные градостроительству, архитектуре и дизайну. Также там работают постоянные экспозиции, проходят лекции, экскурсии и квесты.

Ранее в проекте "Активный гражданин" состоялось голосование, в котором москвичи выбирали кружки и творческие студии для столичных библиотек. Направления поделили на четыре категории. Самой популярной среди них стала категория "Информационные технологии, компьютерная грамотность, интеллектуальные игры". За нее свои голоса отдали 27,76% человек. Далее по популярности следует категория "Кино, фотография, изобразительное искусство" (22,99%) и научно-образовательное направление (22,60%). За кружки по вокалу, хореографии, театральному и музыкальному искусству проголосовали 17,40% участников голосования.

Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. С этого момента на платформе провели почти 4 тысячи голосований по разным аспектам жизни столицы.

