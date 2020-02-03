Активные граждане выбрали программу экскурсий на предприятия Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали экскурсии, которые хотели бы посетить в рамках проекта "Открой#Моспром". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Больше всего горожане проявили интерес к предприятиям, где изготавливают мороженое, сладости и самолеты. Так, за процессом производства мороженого выразили желание понаблюдать 21,07 процента горожан.

Экскурсии на предприятия по изготовке самолетов выбрали 19,20 процента респондентов, а 19,03 процента москвичей предпочли понаблюдать за производством кондитерских изделий. Также в пятерку лидеров вошли экскурсии на заводы автомобилестроительной отрасли, на молочные предприятия и мебельные фабрики.

Всего в голосовании приняли участие 178 942 человека. Более трех тысяч горожан предложили свои идеи по экскурсиям, среди которых экскурсии на мусоросортировочный завод, предприятия космической отрасли и Московский монетный двор.

"В проекте "Открой#Моспром" акцент сделан на профориентацию, так как основной аудиторией проекта является молодежь. Создаются специальные группы для студентов профильных вузов, где они могут задать все интересующие их вопросы и даже обговорить возможность стажировки на заводе", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Впервые акция прошла в марте 2019 года. Жителям столицы рассказали об особенностях приготовления молочных продуктов, мороженого, тортов, шоколада, кваса и лимонадов. Тогда можно было посетить 11 предприятий. Все желающие познакомились и с историей производства автомобилей в СССР и России.

