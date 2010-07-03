Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:56

Главная / Новости /

Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии по крупнейшим предприятиям города

Москвичам раскроют секреты приготовления шоколада и кваса

город

07:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Крупнейшие предприятия Москвы приглашают горожан на бесплатные экскурсии в рамках акции "Открой#Моспром". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Акция впервые проходит в столице. Посетить 11 крупнейших предприятий можно с 28 по 30 марта. Жителям столицы расскажут об особенностях приготовления молочных продуктов, мороженого, тортов, шоколада, кваса и лимонадов.

Кроме того, их познакомят с историей производства автомобилей в СССР и России. Также можно будет понаблюдать за процессом сборки космических спутников.

"Создание необходимых условий для развития кадрового потенциала города – одна из приоритетных задач московского Правительства. Цель проекта "Открой#Моспром" – сформировать устойчивый интерес к столичной промышленности у молодежи", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В общей сложности для москвичей проведут более 70 экскурсией. Продолжительность каждой – около часа. Записаться на экскурсию можно на сайте проекта "Открой#Моспром".

Читайте также

город

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика