Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии по крупнейшим предприятиям города

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Крупнейшие предприятия Москвы приглашают горожан на бесплатные экскурсии в рамках акции "Открой#Моспром". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Акция впервые проходит в столице. Посетить 11 крупнейших предприятий можно с 28 по 30 марта. Жителям столицы расскажут об особенностях приготовления молочных продуктов, мороженого, тортов, шоколада, кваса и лимонадов.

Кроме того, их познакомят с историей производства автомобилей в СССР и России. Также можно будет понаблюдать за процессом сборки космических спутников.

"Создание необходимых условий для развития кадрового потенциала города – одна из приоритетных задач московского Правительства. Цель проекта "Открой#Моспром" – сформировать устойчивый интерес к столичной промышленности у молодежи", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В общей сложности для москвичей проведут более 70 экскурсией. Продолжительность каждой – около часа. Записаться на экскурсию можно на сайте проекта "Открой#Моспром".

