Россия присоединилась к акции "Возьмите ребенка в театр"

Российские театры поддержали международную благотворительную акцию "Возьмите ребенка в театр", передает РИА Новости.
Каждый год 20 марта акцию проводит объединяющая почти 100 стран Международная ассоциация театров для детей и молодежи.
Суть мероприятия в том, что зрители приобретают дополнительные билеты на спектакли и оставляют их в кассе. Администрация театра передает эти билеты тем, кому посещение театра по разным причинам не всегда доступно.
В Год театра, которым объявлен нынешний 2019, акция приобрела всероссийский масштаб. Пятнадцать театров для детей из Москвы, Кемерово, Красноярска, Алтая, Новгорода, Ростова и других городов собрали солидное количество бесплатных билетов для маленьких зрителей.
Ранее сообщалось, что с 23 на 24 марта в Москве пройдет общегородская акция "Ночь театров". В ней примут участие более 76 столичных учреждений культуры. В рамках акции будут проведены открытые показы, экскурсии по театрам и закулисному пространству.
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