Россия присоединилась к акции "Возьмите ребенка в театр"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Российские театры поддержали международную благотворительную акцию "Возьмите ребенка в театр", передает РИА Новости.

Каждый год 20 марта акцию проводит объединяющая почти 100 стран Международная ассоциация театров для детей и молодежи.

Суть мероприятия в том, что зрители приобретают дополнительные билеты на спектакли и оставляют их в кассе. Администрация театра передает эти билеты тем, кому посещение театра по разным причинам не всегда доступно.

В Год театра, которым объявлен нынешний 2019, акция приобрела всероссийский масштаб. Пятнадцать театров для детей из Москвы, Кемерово, Красноярска, Алтая, Новгорода, Ростова и других городов собрали солидное количество бесплатных билетов для маленьких зрителей.

Ранее сообщалось, что с 23 на 24 марта в Москве пройдет общегородская акция "Ночь театров". В ней примут участие более 76 столичных учреждений культуры. В рамках акции будут проведены открытые показы, экскурсии по театрам и закулисному пространству.