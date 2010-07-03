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14 марта, 19:50

Акция "Ночь театров" пройдет в Москве с 23 на 24 марта

культура досуг

14 марта, 19:50

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

С 23 на 24 марта в столице пройдет общегородская акция "Ночь театров", в которой примут участие более 76 столичных учреждений культуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках акции будут проведены открытые показы, экскурсии по театрам и закулисному пространству, мастер-классы.

Московский академический музыкальный театр ждет москвичей и гостей города на экскурсию в закулисье. Аналогичное мероприятие проведут и в Московском театре Олега Табакова и в театре "Школа современной пьесы".

В "Мастерской Петра Фоменко" покажут музыкальное представление, посвященное поэзии прошлого века. Перформанс "Киплинг" представят на новой сцене Театра Романа Виктюка. В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского студенты мастерской Миндаугаса Карбаускиса покажут спектакль "Москва дословно". Театр на Таганке подготовил музыкально-поэтический концерт.

Драматург Валерий Печейкин прочитает лекцию "Шесть лет "Гоголь-центру" в драматическом театре имени Гоголя.

Участники и гости Московского культурного форума, который пройдет в Манеже, смогут посетить мероприятия "Ночи театров", не покидая его площадки 23 марта. Режиссером-постановщиком представления стал художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман. В 21:15 начнется представление "Сон в опере". Ближе к полуночи начнется музыкальный спектакль Moscowboys режиссера-постановщика Игоря Оршуляка. В 00:25 зрители смогут оценить режиссерский дебют актрисы Екатерины Дубакиной. В 01:35 театр "Июльансамбль" покажет спектакль Ивана Комарова "Баал" по пьесе Бертольта Брехта.

культура досуг

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