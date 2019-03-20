Полунин, Хаматова и VR-экскурсии: гид по событиям Московского культурного форума

В Манеже с 22 по 25 марта в четвертый раз пройдет Московский культурный форум. На нем собираются организаторы концертов и фестивалей, музейщики и менеджеры театров, чтобы рассказать о новых проектах. Звучит слишком официально, но на самом деле форум – возможность на одной площадке увидеть едва ли не все, что есть в городской культуре, и многое "попробовать" – в большой программе: мастер-классы, презентации, встречи с актерами. Рассказываем, на какие мероприятия стоит сходить.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Концерты со звездами

"Признание в любви"

Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Ксения Раппопорт прочитают фрагменты из переписки Чайковского и его покровительницы баронессы фон Мекк. Музыкальным сопровождением "романа в письмах" станут произведения композитора в исполнении симфонического оркестра "Русская филармония".

22 марта, 22:00–23:40

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Фестиваль памяти Олега Табакова

Одним из участников фестиваля станет ученик Табакова и худрук "Табакерки" Владимир Машков. Акцент в программе сделан на работах режиссеров, учившихся у Олега Павловича. Видеозаписи их спектаклей покажут на форуме.

24 марта, 17:00–18:00

Дискуссии

Про балет с Полуниным

Звезда мирового балета Сергей Полунин, билеты на выступления которого стоят несколько десятков тысяч, в публичном интервью расскажет о современной хореографии. Ее он понимает не хуже классики, благодаря которой прославился.

22 марта, 15:30–16:30 (главная сцена)

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Про музыку с Курентзисом

Дирижер Теодор Курентзис – это не менее раскрученный и дорогой представитель классики, чем Полунин. Проведет дискуссию о современных музыкальных фестивалях. Их худрук театра оперы и балета Перми успешно проводит много лет, поэтому должно быть интересно.

23 марта, 16:40–17:40 (малая сцена)

VR-экскурсии

На форуме будет работать кинотеатр виртуальной реальности с большим набором экскурсий на разные темы – от космоса до экологии. А еще покажут Москву разных эпох – серебряного века и оттепели, например.

Каждый день, 11:00–22:00

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Детская программа

24 марта объявлен на Форуме детским днем. Программа разнообразная – от цирковых номеров до концертов классики. Лайфхак – если как раз думаете, в какие музейные мастерские записать ребенка, здесь будет и большой выбор, и максимально полная информация.

Цирк

Выступление соло-жонглера, клоунского дуэта с Евгением Майхровским и Евгением Мининым, акробатической пары и силача из Московского цирка на проспекте Вернадского.

10:30–11:00

Артисты о зоопарке

Актеры Ирина Безрукова, Михаил Полицеймако, Алиса Гребенщикова, Валерия Ланская расскажут в формате театральной читки историю Московского зоопарка – в этом году ему исполнилось 155 лет.

12:10–13:00

Концерт с песочной анимацией

Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества исполнит самые известные отрывки из балета "Щелкунчик". Музыку будет сопровождать анимация из песка.

14:00–14:30

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Песни из мультфильмов

Концерт "Детская" от участников проекта "Тенора XXI века" с песнями из кино и мультфильмов. В программе – вечная классика детского репертуара: "Песенка мамонтенка", "Куда уходит детство", "Крылатые качели".

14:30–15:30

Стихи под музыку

На концерте "Детский альбом" прозвучат стихи Веры Павловой о жизни ребенка. Читать их будет актриса Ингеборга Дапкунайте под музыку Чайковского (партия фортепиано – Алексей Гориболь).

18:30–19:30

На все мероприятия нужна регистрация.