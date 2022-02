65 тысяч за билет. Стоит ли того Полунин в "Зарядье"?

На днях в "Зарядье" одиозный танцовщик Сергей Полунин представит премьеру одноактных балетов SACRE. Билеты на официальных сайтах давно раскуплены. Сейчас они есть только у перекупщиков и стоят от 25 до 65 тысяч рублей, хотя официально продавались от 1500 до 15000. Впрочем, Полунина зрители обожают, несмотря на скандалы и эпатажные выходки. Рассказываем, кто он такой и почему на его выступлениях всегда аншлаг.

Фото: ТАСС/Zuma/Elliott Franks

Начало

Полунин родился в небольшом украинском городе Херсоне, в четыре года начал заниматься гимнастикой, а в 13 лет при поддержке фонда Рудольфа Нуреева поступил в лондонскую Школу Королевского балета. В 17 его взяли в британскую балетную труппу при Королевском театре Ковент-Гарден, а через два года он стал ее премьером. Ему было 19 лет.

Полунин недолго блистал на английских подмостках: уже в 22 года он со скандалом ушел из Королевского балета и перебрался в Москву. Кстати, одна из причин такого решения – низкие зарплаты танцовщиков. В одном из интервью он говорил: "Почему никто не может позволить себе квартиру купить? Даже самые лучшие артисты балета в Королевском театре не заработают столько за всю карьеру". Ежемесячно танцовщики получают 1800 фунтов стерлингов (по крайне мере, именно такую цифру Полунин озвучил The Guardian), это приблизительно 150 тысяч рублей. Позже, работая в Москве, Сергей признался: "В России я зарабатываю больше. Намного".

From Russia with love

После ухода из Ковент-Гарден у Полунина началась депрессия: он употреблял наркотики, набил около десяти татуировок, увлекся шрамированием. За подобное поведение общественность поставила на нем клеймо – "плохой парень", а европейские театры закрыли для танцовщика двери. И как сказал сам Полунин, "это было очень опасным звоночком" для его карьеры.

Единственным, кто тогда верил в Сергея, был музыкальный театр им. Станиславского-Немировича-Данченко, а точнее, его директор Игорь Зеленский. Здесь-то в 2012 году и началась его российская карьера, здесь же она, кстати, могла и закончиться: два года спустя Полунин всерьез задумался бросить балет. Его упорная работа не помогала выйти из эмоционального кризиса и все больше угнетала – синдром разбитых надежд.



Лейла Гучмазова балетный критик Он гениальный танцовщик. Почему? Во-первых, это талант, а во-вторых, хорошая огранка: сначала в Киеве, потом в Королевском балете Ковент-Гарден в Великобритании. В искусстве нехорошо возводить артистов на пьедесталы, кого-то ставить на первое место, кого-то – на второе, но тем менее Сергей Полунин – один из лучших в мире танцовщиков. Он ведет жизнь очень независимого и непростого артиста. Полунин был самым перспективным танцовщиком Ковент-Гарден, его быстро возвели в ранг премьеров, у него были все перспективы стать суперзвездой, но он в одночасье все бросил и ушел в никуда. Артист, который готов прервать свою карьеру на взлете ради внезапной идеи, автоматически вызывает ажиотаж у всех. Видимо, поэтому на его выступления такие дорогие билеты.

Театральная сцена относилась к Полунину скептически, а вот интернет – нет: здесь в него влюбились сразу после клипа ирландского музыканта Hozier Take Me To Church. Полунин хайпанул: меньше чем за неделю у ролика было 20 миллионов просмотров. Новая волна популярности вынесла его далеко за пределы маленького мира балета: теперь о нем говорили все. Полунин так кайфовал от вновь обретенной славы, что решил быстро перепрофилироваться – уйти в кино.

Актерский дебют

Кадр из фильма "Танцовщик". Режиссер – Стивен Кантор; Продюсеры – Тана, Кэролин Маркс-Блэквуд, Лиза Кирк Колберн

Первой полнометражной работой Полунина стал документальный фильм о нем самом. "Танцовщик" (2016) – трогательная история о потерянном детстве, жертвах таланта и искалеченных судьбах: архивные видео, интервью с родителями Сергея, друзьями и им самим. А еще – много танца, музыки, души и терзаний. Здесь родители вспоминают, как собирали деньги, чтобы отправить сына учиться за границу, Полунин делится переживаниями по поводу распада семьи после его переезда в Лондон и рассказывает, как копил, чтобы жить вместе с родителями в Англии. В общем, это внимательное исследование не "самого одаренного танцора современности", а юноши с детской травмой, которую он так и не смог перерасти. И пока что это самая лучшая работа Полунина в кино (согласно рейтингу Кинопоиска). А между тем за его плечами уже три фильма: "Убийство в "Восточном экспрессе", "Красный воробей" и "Щелкунчик и четыре королевства", где Сергей сыграл второстепенные роли. В его планах – продолжить кинокарьеру. Но свою популярность он подогревает в основном вызывающим поведением и нетолерантными высказываниями в социальных сетях.

Эпатаж VS гениальность

В январе 2019 года Парижская опера отказалась от сотрудничества с Полуниным после его сексистских и гомофобных заявлений в Instagram: "Хватит жрать идите заниматься Лентяи" (здесь и далее орфография и знаки препинания авторские) или "Женственные Танцовщики перестаньте давать интервью хватит позорить Балет".

В начале февраля он раскритиковал отечественный балет: "Какая же Ета скукотища может когда тебе за 60 и тестостерон иного падает ниже 0 может можно еще Высидеть но если нет То невозможно…".

И уже довольно давно признается в своей любви к Владимиру Путину (кстати, у него портрет президента на груди набит). Буквально несколько дней назад в Instagram Полунин призвал молиться за главу России: "Очень много лжи на него выливают Дьявольскими организациями масоны Иллюминаты и так далее.."

Кто-то поддерживает его онлайн-скандирование, другие предлагают Полунину обратиться к психологу. Однако, несмотря на скандальное амплуа, зритель обожает танцовщика. На выступлениях – всегда аншлаг, а билеты на SACRE 14 февраля уже не достать.



Профессиональная балерина (пожелала остаться неизвестной) 15 лет выступала в Большом театре Полунин – талантливый, но не гениальный. Балет – это профессия, которая требует постоянного самосовершенствования. К сожалению, сегодня он превращается в цирк, где нужно накрутить, навертеть и посильнее распиариться, что и делает Полунин. Для него главное – эпатаж, он хочет встроиться в российскую действительность и не знает, как это сделать. На груди – Путин, посты про жирных людей и настоящих мужиков на сцене – это цирк с пророссийским подтекстом. На его представления и идут люди, потому что скандальные персонажи всегда интересны. По-настоящему гениальным людям не надо никому ничего доказывать, всем и так все понятно. Да и большие артисты не ведут себя, как Сергей: он позволяет себе опаздывать на выступления на 40 минут, приходит за 15 до начала спектакля и так далее. А по поводу его техники: так могут все, для кого балет – профессия.



Ксения Сергиенко