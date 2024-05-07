Reuters: Британия не будет направлять своего представителя на инаугурацию Путина

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Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию Владимира Путина. Об этом со ссылкой на представителя британского МИД сообщает агентство Reuters.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер также заявил, что США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию российского президента пригласили всех аккредитованных в Москве глав дипведомств, в том числе представителей недружественных стран. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, приглашения не отправляли лишь лидерам иностранных государств.

Российские телеканалы предварительно закладывают один час на трансляцию инаугурации Путина. Церемония вступления российского президента в должность пройдет с 12:00 до 13:00 7 мая.