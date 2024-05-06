Путин заявил, что западные оппоненты РФ не смогли разрушить страну изнутри

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Западные оппоненты России пытались разрушить страну изнутри, но у них ничего не получилось. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства 6 мая.

Российский президент указал, что против РФ началась "экономическая агрессия", цель которой – разрушить Россию изнутри с точки зрения и политики, и экономики: создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства.

Однако у противников РФ ничего не получилось, подчеркнул Путин. Он добавил, что результат антироссийских санкций оказался обратным ожидаемому и российская экономика в 2023 году росла темпами выше мировой.

Кроме того, продолжил российский лидер, после восьми лет "издевательств" Киева над жителями Донбасса РФ пришлось принять меры по защите людей. Он прокомментировал, что страну "водили за нос", из-за чего пришлось защищать жителей вооруженным путем. По его словам, люди, которые жили и проживают сейчас на территории воссоединившихся с РФ регионов, всегда считали Россию исторической родиной.

В заключение Путин сказал, что страна всегда искала ответы на сложнейшие исторические вызовы и успешно их преодолевала, а также последовательно работала по повестке развития в рамках ключевых национальных целей.

Ранее сообщалось, что российский президент поблагодарил за работу нынешний состав кабмина, который сложит свои полномочия 7 мая. С его слов, правительство много сделало в области экономики в период пандемии COVID-19, а поддержка целых секторов была сбалансированной и своевременной.