Путин заявил, что доходы россиян росли приемлемыми темпами

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Доходы россиян увеличивались постепенными и приемлемыми темпами за период работы нынешнего состава российского правительства. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с кабмином РФ.

"Мы обеспечили достойный рост доходов граждан", – уточнил президент РФ.

Ранее Путин заявлял, что среднемесячные зарплаты в России в реальном выражении за январь 2024 года увеличились на 8,5%. Также он уточнил, что доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%.

В феврале Росстат заявил о росте реальных зарплат россиян в 2023 году на 7,8%. В декабре прошлого года реальные зарплаты граждан выросли на 8,5% в годовом выражении. Как напомнили эксперты, под реальной зарплатой понимают среднюю заработную плату, которую скорректировали на уровень инфляции.

До этого президент РФ потребовал от кабмина страны и ЦБ РФ увеличить реальные доходы населения. Предполагается снизить уровень бедности до 2030 года.

