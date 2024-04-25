Путин: реальные зарплаты россиян в январе выросли на 8,5%

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Среднемесячные зарплаты в России в реальном выражении за январь текущего года увеличились на 8,5%, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%, как известно", – подчеркнул президент.

В феврале Росстат заявил о росте реальных зарплат россиян в 2023 году на 7,8%. В декабре прошлого года реальные зарплаты граждан выросли на 8,5% в годовом выражении. Как напомнили эксперты, под реальной зарплатой понимают среднюю заработную плату, которую скорректировали на уровень инфляции.

До этого Путин сообщал, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли в реальном выражении на 7,7%. Позже российский лидер потребовал от кабмина страны и ЦБ РФ увеличить реальные доходы населения. Предполагается снизить уровень бедности до 2030 года.