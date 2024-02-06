Эксперты ЦБ РФ заявили о возможности дальнейшего роста зарплат в промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зарплаты в промышленности могут продолжить увеличение на фоне нехватки квалифицированных работников в январе и ускоренных темпов создания новых рабочих мест в конце прошлого года. Об этом сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ, он опубликован на сайте регулятора.

Подчеркивается, что возможности для расширения предложения услуг и товаров темпами, которые были бы достаточны для удовлетворения спроса, отсутствуют.

Подобная ситуация может потребовать от Центробанка поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени, чтобы сохранить высокую норму сбережений и охладить проинфляционное давление со стороны внутреннего спроса, считают эксперты.

Ранее Владимир Путин на совещании с правительством РФ заявил, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли в реальном выражении на 7,7%.

До этого Росстат сообщил, что в России сократился разрыв в заработках 10% самых богатых и 10% самых бедных семей. Уточнялось, что 91% богатых получали деньги по бизнесу или по зарплате, а по этому же критерию количество бедных составило 56%.

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