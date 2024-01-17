Путин заявил о росте зарплат россиян на 7,7%

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Зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли в реальном выражении на 7,7%, заявил Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

"Это неплохо, но, имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим", – приводит ТАСС его слова.

Ранее Росстат заявил, что в России сократился разрыв в заработках 10% самых богатых и 10% самых бедных семей. 91% богатых получали деньги по бизнесу или по зарплате, а по этому же критерию количество бедных составило 56%.

В 2022 году 10% обеспеченных семей получали доход в размере примерно 101,2 тысячи рублей в месяц, а 10% бедных семей зарабатывали порядка 11,1 тысячи рублей. Поэтому разница между их прибылью составила 9,1 раза. В 2021 году этот показатель достигал 10,3 раза.

По данным статистики, доля россиян с ежемесячными доходами выше ста тысяч рублей выросла до 7,4% по итогам 2022 года. Прирост стал максимальным с 2013 года.

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